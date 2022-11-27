"Ми не могли здатися зараз. Попереду всі фінали, ми не можемо програвати. Ми знали, що після Саудівської Аравії (1:2) реакція людей буде такою. У цьому матчі нам важко було перемогти, бо Мексика грає добре. Ми діяли інтенсивно у першому таймі, а у другому дещо заспокоїлися та стали самими собою.

Аргентина – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Багато факторів призвели до поразки в першій грі. Але це окрема історія. Ми знали, що сьогодні треба було перемагати, що для нас починається справжній чемпіонат світу, і ми знали, як досягти результату. Зараз не можна зупинятися.

Ми зіграли так, як повинні. Ми були зобов'язані досягти результату, хоча грати в таких умовах важко. Але ті, хто розпочав гру у стартовому складі, і ті, хто вийшов на заміну, показали себе. Попереду ще один матч. Ми адаптуємося, але на нас чекає ще довгий шлях у цьому напрямку", – наводить слова Мессі прес-служба збірної Аргентини.

Аргентина перемогла Мексику у матчі за життя на ЧС-2022 – Мессі витягнув "альбіселесте" голом та асистом