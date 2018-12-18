Мессі прокоментував отримання рекордного "Золотого бутса"

Лідер Барселони Ліонель Мессі поділився емоціями після отримання "Золотого бутса", який став для аргентинця вже 5-м в кар'єрі.

Нагадаємо, сьогодні Мессі отримав "Золотий бутс" як найкращий бомбардир Європи в сезоні 2017/18. В минулому чемпіонаті Іспанії Мессі забив 34 голи, які дозволили йому стати володарем трофею.

Ця нагорода стала для 31-річного форварда вже 5-ю в кар'єрі, що є рекордним показником у світі.

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"Не очікував, що колись зможу досягти подібних висот. Я завжди мріяв стати професійним футболістом, досягти успіху. Зараз я виступаю за найкращий клуб світу з найкращими футболістами.

Звичайно, завдяки цьому мені набагато легше досягати результату і завойовувати такі престижні нагороди", – цитує Мессі AS.