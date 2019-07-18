Мессі продовжує відпочинок на островах – аргентинець не відмовляє собі у пляшці пива

Нападник Барселони Ліонель Мессі продовжує відновлення після виснажливого сезону на сонячних пляжах Атлантичного океану.

Нападник Барселони Ліонель Мессі продовжує відпочивати після виснажливого сезону.

Мессі кардинально змінив імідж на островах, а фанати Барселони помітили хороший знак

Дружина гравця виклала фото Мессі з пляшкою пива на пляжі у своєму Instagram. Зазначимо, що Ліонель повністю позбувся власної бороди перед відпусткою.

5-разовий володар "Золотого м'яча", який дістався зі збірною Аргентини до півфіналу Копа Амеріка, приєднається до Барселони на початку серпня.