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Мессі продовжує відпочинок на островах – аргентинець не відмовляє собі у пляшці пива

10:21 1135 Читать на русском
Мессі продовжує відпочинок на островах – аргентинець не відмовляє собі у пляшці пива
Ліонель Мессі та Антонелла Рокуццо / соцмережі

Нападник Барселони Ліонель Мессі продовжує відновлення після виснажливого сезону на сонячних пляжах Атлантичного океану.

Нападник Барселони Ліонель Мессі продовжує відпочивати після виснажливого сезону.

Мессі кардинально змінив імідж на островах, а фанати Барселони помітили хороший знак

Дружина гравця виклала фото Мессі з пляшкою пива на пляжі у своєму Instagram. Зазначимо, що Ліонель повністю позбувся власної бороди перед відпусткою.

5-разовий володар "Золотого м'яча", який дістався зі збірною Аргентини до півфіналу Копа Амеріка, приєднається до Барселони на початку серпня.

tranqui @leomessi

Допис, поширений Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

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Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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