Аргентина переграла Хорватію та вийшла у фінал чемпіонату світу. Південноамериканці мають на день більше відпочинку перед вирішальним матчем, ніж Франція, тому Ліонель Скалоні дав футболістам один вихідний, повідомляє журналіст Густаво Ярроч.

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Більшість футболістів покинули розташування збірної, зустрівшись з друзями та рідними. А от Мессі вирішив запросити родину прямо в тренувальний табір Аргентини. Окрім дружини та дітей, до Лео прийшли ще кількадесят рідних.

Мессі поділився світлиною з гостями у соцмережах, додавши емоджі сердечка.

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