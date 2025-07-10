В ніч на 10 липня в МЛС відбулися чергові матчі. Результат та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС

Нью-Інгленд Революшн – Інтер Маямі – 1:2

Голи: Хіль, 80, – Мессі, 27, 38

Лос-Анджелес – Колорадо – 3:0

Голи: Буанга, 42 (пен), Ордаз, 48, Ділросюн, 59

Інтер Маямі хоче підписати "охоронця Мессі"

Інтер Маямі після Клубного ЧС-2025 у національному чемпіонаті двічі переміг. Мессі знову став героєм зустрічі. Аргентинець оформив дубль менш ніж за 10 хвилин, принісши своїй команді три очки. Нью-Інгленд відіграв один м'яч, але врятуватися від поразки не зумів.

Варто зауважити, що для Ліонеля Мессі це четвертий дубль поспіль в МЛС. Історичний рекорд в американському турнірі – раніше нікому не вдавалося подібне.

Лос-Анджелес розібрався без проблем з Колорадо. Буанга під кінець першого тайму відкрив рахунок з пенальті. По перерві Ордаз та Ділросюн записали у свій актив по голу. Щодо Артема Смолякова, то захиснику дісталося 15 хвилин ігрового часу.