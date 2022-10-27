Ліонель Мессі потрапив у номінації "Найкращий гравець тижня" та "Найкращий гол". Зірка ПСЖ оформив 2+2 у матчі проти Маккабі Хайфа (7:2). УЄФА відзначив перший м'яч Лео, який він забив ударом шведою.

На звання гравця тижня також претендують Джованні Сімеоне (Наполі), Мехді Таремі (Порту) та Рафа Сілва (Бенфіка) – усі вони відзначилися дублями в 5 турі ЛЧ. Конкурентами Мессі за гол тижня є Кай Хаверц (Челсі), Маттео Гендузі (Марсель) і той-таки Рафа Сілва.

Нагадаємо, 1-2 листопада відбудеться наступний тур, який підсумує груповий етап нинішнього сезону ЛЧ.

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