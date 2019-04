Мессі познущався з екс-гравця Шахтаря Фреда, розкішно прокинувши м'яч між ніг – момент дня у Лізі чемпіонів

Нападник Барселони Ліонель Мессі запам'ятався шикарним фінтом у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона перемогла Манчестер Юнайтед з рахунком 3:0 на вийшла до наступної стадії турніру. Дублем відзначився Ліонель Мессі.

Барселона – Манчестер Юнайтед – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Крім того, аргентинець запам'ятався і непересічним дриблінгом. У одному з епізодів Мессі дуже спокійно, витримавши паузу, прокинув м'яч між ніг колишньому хавбеку Шахтаря Фреду в безпосередній близькості від штрафного суперника. Саме після цього нападник Барселони відкрив рахунок у матчі.

Messi doing what Messi does best. Phenomenal.#UCL | @MastercardUK pic.twitter.com/EvcyxoiCKN