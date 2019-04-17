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Мессі познущався з екс-гравця Шахтаря Фреда, розкішно прокинувши м'яч між ніг – момент дня у Лізі чемпіонів

15:04 935 Читать на русском
Мессі познущався з екс-гравця Шахтаря Фреда, розкішно прокинувши м'яч між ніг – момент дня у Лізі чемпіонів
Ліонель Мессі / УЄФА

Нападник Барселони Ліонель Мессі запам'ятався шикарним фінтом у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона перемогла Манчестер Юнайтед з рахунком 3:0 на вийшла до наступної стадії турніру. Дублем відзначився Ліонель Мессі.

Барселона – Манчестер Юнайтед – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Крім того, аргентинець запам'ятався і непересічним дриблінгом. У одному з епізодів Мессі дуже спокійно, витримавши паузу, прокинув м'яч між ніг колишньому хавбеку Шахтаря Фреду в безпосередній близькості від штрафного суперника. Саме після цього нападник Барселони відкрив рахунок у матчі.

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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Ліонель Мессі Ліонель Мессі Фред Фред Барселона Барселона Барселона - Манчестер Юнайтед
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