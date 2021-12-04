"Номер 10 був для нього. Я прийшов у нову команду, щоб допомогти.

Мессі сильно страждає в Парижі: зірковий екс-партнер "підсвітив" проблему аргентинця в ПСЖ

Це був незвичайний жест від нього, хоча я очікував цього, бо знаю Неймара. Ми грали разом у Барселоні та товаришуємо. Для мене виглядало справедливішим, щоб він зберіг "десятку". Саме тому я обрав інший свій улюблений номер", – наводить слова володаря "Золотого м'яча-2021" AS.

Нагадаємо, що після переїзду на Парк де Пренс Ліонель Мессі обрав 30-й номер. Саме під ним він колись дебютував на професіональному рівні в складі Барселони.

"Золотий м'яч 2021": Мессі на 7 вершині, історичне падіння Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі