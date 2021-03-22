6-разовий володар "Золотого м'яча" на вихідних забив свій 467-й м'яч у Прімері, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мессі став одноосібним рекордсменом Барселони за кількістю проведених матчів

Цей результат дозволив Мессі зрівнятися із легендарним Пеле. Король футболу з таким же показником голів завершив виступи в бразильському вищому дивізіоні. Крім того, лідер "блаугранас" відтепер ділить статус найкращого бомбардира провідних чемпіонатів планети.

Зокрема, він випереджає найкращого англійського голеадора Джиммі Грівза (357 м'ячів), культового німця Герда Мюллєра (365), топ-бомбардира Серії А Сільвіо Піолу (274) та рекордсмена чемпіонату Франції Деліо Онніса (299).

До слова, нещодавно Кріштіану Роналду отримав подарунок від Ювентуса з нагоди побиття іншого історичного рекорду Пеле.

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