Аргентинець забив Ференцварошу і продовжив свою гольову серію в Лізі чемпіонів до 16 сезонів, інформує MisterChip.

Барселона – Ференцварош: Харатін відзначився дебютним голом у Лізі чемпіонів

Раніше одноосібним рекордсменом був легенда Манчестер Юнайтед Раян Гіггз. Свій перший м'яч в Лізі чемпіонів Мессі забив 2 листопада 2005 року в матчі проти Панатінаїкоса (5:0). Всього в його активі 143 поєдинки та 115 голів у головному клубному турнірі Європи.

Нагадаємо, в наступному турі ЛЧ Барселона поїде в гості до Ювентуса, а Ференцварош Сергія Реброва прийматиме Динамо.

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