"Альбіселесте" переграла команду Перу (1:0) у грі кваліфікації ЧС-2026. Переможний м'яч на 53-й хвилині забив Лаутаро Мартінес з передачі Ліонеля Мессі.

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Для восьмиразового володаря "Золотого м'яча" асист став 58-м у футболці збірної Аргентини. Він зрівнявся за цим показником з легендою США Лендоном Донованом, який також оформив 58-м результативних передач.

Крім Мессі, чергове звершення підкорилося і автору забитого м'яча Лаутаро Мартінесу. Нападник Інтера (70 ігор та 32 голи за збірну) наздогнав Дієго Марадону за кількістю голів у складі національної команди. Вони ділять 5 місце серед найкращих бомбардирів в історії аргентинської збірної. Вище йдуть Ліонель Мессі (112 голів), Габріель Батістута (54), Серхіо Агуеро (42) та Ернан Креспо (35).

Зазначимо, що за даними деяких інших джерел, у Марадони 34 м'ячі у 91 матчі за збірну – у такому разі йому зараховуються голи у матчах аргентинців проти збірної світу у 1979 році та збірної ірландської ліги у 1980-му.

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