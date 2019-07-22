"Мессі поводився як звичайний тато", – юний фанат провів день з форвардом Барселони на Карибах

Маккензі О'Ніл, 11-річний школяр з Англії, провів день у компанії Ліонеля Мессі та його сім'ї на Карибах.

"Мессі був зі своєю родиною на пляжі. Я був один і грався з м'ячем недалеко від них.

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Його тато Хорхе кинув мені м'яч і запитав, чи хочу я пограти з ними, після чого ми грали в футбол з Тьяго (сином Мессі) і Ліонелем. Тьяго – фантастичний гравець для своїх років. Грати з Мессі було неймовірним відчуттям.

Дружина Мессі все перекладала, вона дуже добре володіє англійською. Потім я плавав з Мессі. Ми вийшли в море на маленькому човні і провели багато часу купаючись.

Чи давав Мессі мені якісь поради щодо футболу? Ні, адже він не говорить англійською. Просто спостерігати за тим, як він вправно поводиться з м'ячем, вже це було для мене щастям.

Грати з Лео було дуже весело. Він поводився як звичайний тато. Я також зрозумів, що Мессі дуже подобалося спостерігати, як його син грає з іншими дітьми", – цитує О'Ніла Ole.

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