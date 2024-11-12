Ліонель Мессі приїде в Барселону, але не для того, щоб продовжити там кар'єру. Форвард Інтера Маямі і збірної Аргентини прибуде до столиці Каталонії на 1-2 дні, щоб взяти участь у святковому заході. Зірковий аргентинець приїде для участі у святкуванні 125-річчя каталонського клубу. Цей захід відбудеться 29 листопада: планується грандіозний гала-вечір, і присутність Мессі зробить його ще більш грандіозним.

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Восьмиразовий володар "Золотого м'яча", чотириразовий переможець Ліги чемпіонів, володар усіх можливих трофеїв і найкращий бомбардир в історії клубу відкладе розбіжності з президентом Жоаном Лапортою і візьме участь у великій церемонії. Невідомо, чи є це ознакою потепління у стосунках Лапорти й Мессі, які від моменту відходу Лео не були добрими, але зрозуміло, що це крок у цьому напрямку.

З 2004 по 2021 рік Мессі провів за Барселону 778 офіційних матчів, забив 672 голи і зробив 303 передачі. У складі каталонців він завоював цілих 35 трофеїв, зокрема 10 титулів чемпіона Іспанії і три титули клубного чемпіона світу. Він покинув "блаугранас" 2021 року і перейшов у ПСЖ, а наразі є гравцем американського Інтера Маямі, з яким його пов'язує контракт до кінця 2025 календарного року.