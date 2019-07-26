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Мессі повернувся в Барселону після відпустки

18:32 252 Читать на русском
Мессі повернувся в Барселону після відпустки
Ліонель Мессі / Фото Backgrid

Нападник Барселони Ліонель Мессі достатньо відпочив перед новим сезоном.

В аеропорту Барселони помітили Ліонеля Мессі, який повернувся в місто після відпустки, повідомляє Mundo Deportivo.

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Форвард "блаугранас" прилетів приватним літаком разом із своєю сім'єю. Нагадаємо, сімейство проводило відпустку на Карибах.

До тренувального процесу Барси зірковий аргентинець приєднається 31 липня. Зараз команда перебуває в Японії в рамках свого турне.

Новий сезон чемпіонату Іспанії розпочнеться вже 16 серпня.

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Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Міжсезонні збори
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