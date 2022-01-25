Аргентинець скористався паузою в календарі та повернувся до свого будинку поблизу Барселони.

Через тривале відновлення від коронавірусу 34-річний нападник ПСЖ не поїхав у збірну Аргентини на чергові матчі відбору на ЧС-2022. Мессі з сім'єю прилетів у Барселону, де проведе кілька вихідних.

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Нападник повечеряв у компанії Хаві, який сьогодні, 25 січня, святкує день народження. Також були присутні Серхіо Бускетс, Жорді Альба, дружини усіх футболістів та екс-працівник Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

Коли Мессі виходив з ресторану, його оточили журналісти, які розпитували про можливість повернення до лав "синьо-гранатових". Лео зупинився, підписав футболку Барси, але уник відповіді на всі питання репортерів.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про бажання Антонелли Рокуццо повернутися в Барселону. Дружині Ліонеля начебто не подобається життя в Парижі і вона тисне на чоловіка, щоб він покинув ПСЖ.

У сезоні 2021/22 Мессі забив за ПСЖ 6 голів, з яких 5 – в матчах Ліги чемпіонів.

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️ Messi abandona el restaurante de Barcelona junto a su mujer y su excompañero @5sergiob



️ Firma incluso camisetas del @FCBarcelona



@victor_nahe



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/zDqrGu2jaf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 24, 2022