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Мессі повернувся у загальну групу Барселони після травми

19:55 127 Читать на русском
Мессі повернувся у загальну групу Барселони після травми
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Форвард "блаугранас" Ліонель Мессі залікував травму та відновив тренування у загальній групі каталонської команди.

На сьогоднішньому тренуванні "синьо-гранатових" аргентинець перебував у загальній групі Барселони, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

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Ліонель працював разом з одноклубниками, які повернулися з розташування своїх національних команд. До слова, Луїс Суарес продовжує відновлення від пошкодження і провів лише частину тренування з командою.

Нагадаємо, Мессі отримав травму паха. Напередодні Мессі взяв участь у матчі Аргентини проти Венесуели (1:3). Цей поєдинок став першим для зіркового форварда у складі збірної після ЧС-2018.

У суботу, 30 березня Барселона зіграє каталонське дербі з Еспаньйолом.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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