Мессі повернувся до загальної групи Інтера Маямі – без Лео команда втратила трофей і розвалилася в МЛС
Ліонель Мессі має шанс допомогти Інтеру Маямі дивом пробитися в плей-офф МЛС.
Чемпіон світу тренувався у загальній групі перед матчем проти Цинциннаті.
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Мессі пропустив 4 поєдинки через травму. Інтер Маямі програв фінал Відкритого Кубка США, а в трьох турах МЛС набрав усього 2 очки. Команді Сергія Кривцова потрібно сподіватися на диво, адже за 3 матчі до фінішу регулярного чемпіонату відставання від зони плей-офф складає 5 очок.
З Мессі на полі статистика Інтера розкішна – 11 перемог і одна нічия у 12 зустрічах. Сам Лео оформив 11 голів та 5 асистів.
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