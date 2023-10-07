Чемпіон світу тренувався у загальній групі перед матчем проти Цинциннаті.

Мессі може повернутися в Барселону вже у січні – в Іспанії натякнули на сенсаційний перехід

Мессі пропустив 4 поєдинки через травму. Інтер Маямі програв фінал Відкритого Кубка США, а в трьох турах МЛС набрав усього 2 очки. Команді Сергія Кривцова потрібно сподіватися на диво, адже за 3 матчі до фінішу регулярного чемпіонату відставання від зони плей-офф складає 5 очок.

З Мессі на полі статистика Інтера розкішна – 11 перемог і одна нічия у 12 зустрічах. Сам Лео оформив 11 голів та 5 асистів.

Finishing touches ahead of matchday pic.twitter.com/Ll1R0HBITY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 6, 2023

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