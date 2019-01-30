Мессі повернеться в збірну Аргентини найближчим часом

Англія — 15:00 183
-
Лестер знову чемпіон, конспекти Венгера, Саррі продовжує сумну традицію Моурінью – як клуби АПЛ довіряють молоді
-
Неймар вилетів на 10 тижнів – офіційний висновок лікарів ПСЖ щодо можливої операціїФранція — 14:27 330
-
"У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі". Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголемОвертайм — 14:00 3190
-
Андрієвський продовжив контракт з ДинамоУкраїна — 13:52 218
-
"Швед – найдовший медогляд в історії футболу": як фанати Селтіка реагують на трансфер лідера КарпатУкраїна — 13:00 4038
Всі новини