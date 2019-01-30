Мессі повернеться в збірну Аргентини найближчим часом

Форвард Барселони Ліонель Мессі близький до того, щоб знову одягнути футболку збірної Аргентини.

Мессі вирішив повернутись в збірну Аргентини, за яку він не грав з моменту вильоту на ЧС-2018, повідомляє Ole.

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За інформацією видання, 31-річний форвард прийняв таке рішення після консультації із головним тренером "альбіселесте" Ліонелем Скалоні.

Повернення зіркового аргентинця в національну команду очікується 22 березня в Мадриді у спарингу із Венесуелою.

В поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 19 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма асистами.

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