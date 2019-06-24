Мессі поскаржився на жахливий стан газонів на Копа Амеріка

Лідеру "альбіселесте" не подобаються поля бразильських стадіонів, які приймають континентальний турнір.

Ліонель Мессі поділився думками щодо проблем своєї команди на груповому етапі.

"Я задоволений проходом у наступний раунд, важко грати через страх вильоту, тому перемога важлива. Всі поля, на яких ми граємо, дуже погані, завжди потрібно приборкувати м'яч.

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У нас більше немає права на помилку, тепер починається новий чемпіонат. Ми зобов'язані показати кращу гру у протистоянні з Венесуелою, ця команда добре знає, що робити на чужій половині поля", – сказав Мессі у післяматчевому коментарі Marca.

Нагадаємо, збірна Аргентини завдяки перемозі 2:0 над Катаром змогла вирвати путівку в 1/4 плей-офф Копа Амеріка-2019, де зустрінеться з Венесуелою.

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