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Мессі поскаржився на втому і важкість після травми

15:34 226 Читать на русском
Мессі поскаржився на втому і важкість після травми
Ліонель Мессі / Reuters

Нападник Барселони Ліонель Мессі поки не задоволений своєю формою після відновлення від травми.

 

"Я не грав два місяці і це помітно. Я відчуваю втому, важкість і нестачу ігрового ритму.

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Ми погано почали сезон, насилу будуємо гру і створюємо моменти. Це тільки початок, але нам вже зараз потрібно виправлятися. Часу більше немає, ми знаємо про це. Це робота для всієї команди. Не сумніваюся, що ми гратимемо краще", – наводить слова Мессі Marca.

До слова, аргентинець встиг вийти на заміну у двох матчах Барселони цього сезону, однак не зміг відзначитися результативними діями – нічия 0:0 проти Борусії Дортмунд в Лізі чемпіонів і поразка 0:2 у грі чемпіонату проти Гранади.

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