Мессі порівняв Азара та Роналду в Реалі

Форвард Барселони Ліонель Мессі вважає, що неможливо в Реалі замінити Кріштіану Роналду.

"Азар – майстерний гравець. Це інший футболіст, який може вивести оборону з рівноваги, думаю, що він відрізняється від Кріштіану, у португальця інші особливості.

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Замінити Роналду дуже складно, але Азар також чудовий гравець", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, Еден Азар влітку перейшов з Челсі в Реал за 100 млн євро. Мессі може зустрітись з Азаром вже 18 грудня, в рамках зустрічі Барси та Реала. Початок матчу о 21:00.

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