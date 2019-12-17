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Мессі порівняв Азара та Роналду в Реалі

16:07 725 Читать на русском
Мессі порівняв Азара та Роналду в Реалі
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / Фото rt.com

Форвард Барселони Ліонель Мессі вважає, що неможливо в Реалі замінити Кріштіану Роналду.

 

"Азар – майстерний гравець. Це інший футболіст, який може вивести оборону з рівноваги, думаю, що він відрізняється від Кріштіану, у португальця інші особливості.

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Замінити Роналду дуже складно, але Азар також чудовий гравець", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, Еден Азар влітку перейшов з Челсі в Реал за 100 млн євро. Мессі може зустрітись з Азаром вже 18 грудня, в рамках зустрічі Барси та Реала. Початок матчу о 21:00.

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