Едгар Бадія, який виступає за скромний Ельче, отримав те, про що мріють мільйони людей у всьому світі – футболку Ліонеля Мессі.

Після фінального свистка арбітра перенесеного поєдинку 1 туру Барселона – Ельче (3:0) Лео, який оформив дубль, підійшов до Едгара Бадії та запропонував обмінятися футболками.

Дубль Мессі у відеоогляді поєдинку Барселона – Ельче – 3:0

29-річний воротар явно не очікував такого вчинку від знаменитого аргентинця. Бадія відверто здивувався, але віддав Мессі свою футболку, натомість тепер у його колекції буде екіпірування "синьо-гранатових" з десяткою на спині.

Зауважимо, після 24-х турів Барса посідає 3 місце в Ла Лізі. Відставання від Атлетіко складає 5 очок, але мадридці зіграли на матч менше. Ліонель Мессі очолює список бомбардирів чемпіонату Іспанії. Аргентинець забив 18 голів – у Луїса Суареса на два менше.

Барселона розгромила Ельче – Мессі вирвався у лідери гонитви бомбардирів Ла Ліги

It's Messi, But He Also Wants Your Shirt



Elche Goalkeeper @edgarbadia was Surprised When Messi Asked For His Shirt #Messi #FCBarcelona #BarcaElche pic.twitter.com/AsfjPIphof — Zara| Messi FC (@Leomessixprime) February 25, 2021