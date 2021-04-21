Мессі попросив батька не розпочинати діалог з Барселоною до завершення сезону
Форвард Барселони Ліонель Мессі наразі хоче повністю сконцентруватись на своїй роботі.
Лідер Барси попросив свого батька Хорхе Мессі, який виконує функції агента Ліонеля, не вести ніяких перемовин з каталонським клубом до завершення нинішнього сезону, повідомляє COPE.
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33-річний аргентинець прагне зосередитись на Ла Лізі, де Барселона розташувалась на третій сходинці, відстаючи на 5 очок від Атлетіко. Видання зазначає, що Мессі вже говорив з президентом "блаугранас" Жоаном Лапортою щодо свого майбутнього.
Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з каталонцями розрахований до липня 2021-го.
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