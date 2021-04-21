Лідер Барси попросив свого батька Хорхе Мессі, який виконує функції агента Ліонеля, не вести ніяких перемовин з каталонським клубом до завершення нинішнього сезону, повідомляє COPE.

Мессі підпише новий контракт з Барселоною – клуб пообіцяв капітану трансферне диво

33-річний аргентинець прагне зосередитись на Ла Лізі, де Барселона розташувалась на третій сходинці, відстаючи на 5 очок від Атлетіко. Видання зазначає, що Мессі вже говорив з президентом "блаугранас" Жоаном Лапортою щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з каталонцями розрахований до липня 2021-го.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу