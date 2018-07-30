Мессі показав відео тренування з величезним собакою

Нападник Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі не забуває про футбол навіть під час відпустки.

Дружина Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо у своєму профілі в Інстаграмі опублікувала відео, на якому аргентинець грає у футбол зі своїм собакою. 31-річний нападник Барселони демонструє відмінну техніку поводження з м'ячем і не залишає шансів своєму улюбленцю.

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Нагадаємо, що Мессі у складі збірної Аргентини брав участь у ЧС-2018. Його команда в 1/8 фіналу турніру поступилася майбутньому чемпіонові – Франції.