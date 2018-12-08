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Мессі показав миле фото зі своїми дітьми

11:10 245 Читать на русском
Мессі показав миле фото зі своїми дітьми
Ліонель Мессі / фото: AS

Лідер Барселони Ліонель Мессі опублікував зворушливе фото зі своїми синами Тьяго та Матео.

Ліонель Мессі попри підготовку до дербі проти Еспаньйола не забуває про свою сім'ю. 31-річний аргентинець виклав надзвичайно миле фото зі своїми дітьми Тьяго та Матео.

До слова, Мессі та його дружина Антонелла Рокуццо виховують ще й третього сина Чіро, який народився у березні 2018 року.

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Нагадаємо, матч 15 туру чемпіонату Іспанії Еспаньйол – Барселона розпочнеться сьогодні о 21:45. Після 14 турів Мессі та компанія лідирують в Ла Лізі, випереджаючи Севілью на одне очко.

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@antoroccuzzo88

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

Теги
Барселона Барселона Іспанія Матео Мессі Тьяго Мессі Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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