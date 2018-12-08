Мессі показав миле фото зі своїми дітьми

Лідер Барселони Ліонель Мессі опублікував зворушливе фото зі своїми синами Тьяго та Матео.

Ліонель Мессі попри підготовку до дербі проти Еспаньйола не забуває про свою сім'ю. 31-річний аргентинець виклав надзвичайно миле фото зі своїми дітьми Тьяго та Матео.

До слова, Мессі та його дружина Антонелла Рокуццо виховують ще й третього сина Чіро, який народився у березні 2018 року.

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Нагадаємо, матч 15 туру чемпіонату Іспанії Еспаньйол – Барселона розпочнеться сьогодні о 21:45. Після 14 турів Мессі та компанія лідирують в Ла Лізі, випереджаючи Севілью на одне очко.

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