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Мессі поділився своїм секретом виконання штрафних ударів

13:32 596 Читать на русском
Мессі поділився своїм секретом виконання штрафних ударів
Ліонель Мессі / Reuters

Нападник Барселони Ліонель Мессі зізнався, що допомагає йому краще готуватися до виконання штрафних ударів.

"Так, останніми роками я почав краще роздивлятися і помічати, чи рухається воротар перед моїм ударом.

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Я хочу зрозуміти, зробить він крок відразу чи ні, також звертаю увагу на розташування стінки. Також я почав більше вдосконалювати свої удари по м'ячу під час тренувань", – наводить слова Мессі Marca.

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Нагадаємо, що наразі аргентинський форвард має у своєму активі 432 голи у 465 матчах чемпіонату Іспанії. Свій дебютний м'яч у Ла Лізі він забив 5 травня 2005 року у ворота Альбасете.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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