Бенхамін та Серхіо Агуеро / Фото зі соцмереж

Вчора аргентинці здолали збірну Хорватії (3:0) і стали першими фіналістами ЧС-2022. Після фінального свистка колишній нападник "альбіселесте" Серхіо Агуеро вискочив на поле, щоб привітати товаришів.

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На трибунах також був 12-річний син Куна, якого звуть Бенхамін, інформує TyC Sport. Хлопчина встиг крикнути тату свої прохання щодо сувенірів: "Принеси мені футболку Енцо Фернандеса і шорти Мессі". Агуеро виконав обидві забаганки сина, який потім радісно фотографувався з брудною амуніцією Лео.

Бенхамін може похизуватися видатною родиною – батько Серхіо Агуеро, хрещений Ліонель Мессі і дідусь Дієго Марадона. Щоправда, Кун і Джаніна Марадона давно розлучились.

На ЧС-2022 збірній Аргентини залишився один крок. Фінал відбудеться 18 грудня, а сьогодні у матчі Франція – Марокко визначиться суперник "альбіселесте".

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