З ким капітан збірної Аргентини лише не розділяв чи не головну радість свого життя. Проте вірусними стали кадри з жінкою.

Одразу після фіналу мережею почало гуляти відео, на якому жінка вибігла просто на поле й кинулась обіймати Мессі. Лео одразу ж надовго завис в обіймах.

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Чимало людей і ЗМІ подумали, що це мама футболіста Селія Марія Куччіттіні. Жінка і справді була схожа на неї, але це не вона. Mundo Deportivo повідомляє, що головною героїнею моменту стала Антонія Фаріас, кухарка "альбіселесте".

42-річна аргентинка готує для національної команди протягом останніх десяти років та супроводжує команду у кожній поїздці. У Катар на чемпіонат світу Фаріас теж вирушила. І не прогадала, адже стала співучасницею найбільшого успіху Аргентини у XXI столітті.

La cocina mueve el mundo.

El abrazo de Antonia Farias, la cocinera de la selección argentina, con Leo Messi. pic.twitter.com/Is3zyqJwcf — LA PICAETA podcast (@la_picaeta) December 20, 2022

Нагадаємо, Ліонель Мессі відзначився дублем у фіналі ЧС-2022 і став найкращим гравцем турніру. Це другий трофей для нього в збірній, адже раніше він вигравав Копа Амеріка-2021.

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