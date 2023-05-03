Батько Ліонеля Мессі Хорхе повідомив керівництву ПСЖ про рішення сина покинути клуб ще місяць тому.

Після скандального відвідування Лео Мессі Саудівської Аравії без дозволу ПСЖ остаточно вирішив припинити спроби продовжити співпрацю з аргентинцем. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Мессі абсолютно точно покине ПСЖ після закінчення сезону 2022/23.

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Повідомляється, що Хорхе Мессі, батько гравця, повідомив про це рішення паризькому клубу ще місяць тому.

Mundo Deportivo, зі свого боку, додає: причини рішення аргентинця криються у вильоті з Ліги чемпіонів від Баварії, а також у відсутності у клубу стабільного спортивного проєкту на кілька років.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ дозволив Мессі відвідати Саудівську Аравію тільки за однієї умови – якби команда обіграла Лор'ян у матчі чемпіонату Франції. Однак парижани поступилися з рахунком 1:3.

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