Мессі першим з усіх гравців Барселони проголосував на виборах президента клубу – Лео мав особливого помічника
13:12 - Читать на русском
Лідер "синьо-гранатових" зробив свій вибір щодо майбутнього клубу.
Сьогодні, 7 березня, проходять вибори президента Барселони. Троє кандидатів – Жоан Лапорта, Віктор Фонт та Тоні Фрейша – претендують на найвищу посаду у клубі.
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Першим серед гравців "блаугранас" виконати свій громадянський обов'язок прийшов лідер команди – Ліонель Мессі. Допомагав аргентинцю у непростому виборі його старший син Тьяго.
Нагадаємо, голосування триватиме до 21:00. Загалом свій голос за бажаного кандидата зможуть віддати 110 тисяч "сосіос".
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