Мессі перевершив Роналду в бомбардирському заліку – Кріш зійшов з дистанції
15:29 - Читать на русском
Аргентинець обійшов португальця за кількістю голів в елітних командах.
Мессі у вчорашньому матчі за ПСЖ відзначився голом у ворота Монпельє. Цей м'яч став 697 для Ліонеля за команди топ-5 чемпіонатів (в усіх турнірах). Він перевершив Роналду, в якого 696 таких голів.
Кріштіану покинув Європу, тому зараз не може покращити свій показник. Втім, португалець досі переважає вічного конкурента за голами в топ-5 лігах (495 проти 489) та загальним доробком у клубній кар'єрі (701 проти 697).
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