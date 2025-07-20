Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії футболу за голами без урахування пенальті.

Зірка Інтера Маямі Ліонель Мессі долучився до розгрому Нью-Йорк Ред Буллз в черговому матчі чемпіонату МЛС. Команда аргентинця виграла з рахунком 5:1, а сам Мессі зробив дубль.

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Ці голи допомогли Мессі встановити новий рекорд – аргентинець забив уже 764 голи з гри, що є найкращим показником за всю історію футболу. За цим показником він обійшов Кріштіану Роналду, в активі якого 763 м'ячі без урахування пенальті.

Особливо вражає те, що Мессі досяг цього результату значно швидше – на 167 матчів раніше, ніж його головний конкурент.

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