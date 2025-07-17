Як повідомляє GiveMeSport, Інтер Маямі близький до трансферу хавбека Атлетіко Родріго Де Пауля – сторони домовляються про оренду з правом викупу за 17 мільйонів євро плюс бонуси.

Інтер Маямі хоче підписати "охоронця Мессі"

31-річний аргентинець може стати ключовим підсиленням для Мессі – близького друга та партнера по збірній, з яким він виграв ЧС-2022. Інтер Маямі давно шукає топового гравця у поміч Мессі, розглядаючи різні варіанти – від Неймара до Де Брюйне.

Де Пауль минулого сезону потрапив до символічної збірної Ла Ліги. У його активі також капітанство в Удінезе, де він провів п’ять сезонів.

За Атлетіко Де Пауль провів 187 матчів, у яких відзначився 14 голами та 26 асистами.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер