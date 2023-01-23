Намір Ліонеля Мессі продовжити виступи в ПСЖ виявився не таким твердим, як повідомляла преса.

Аргентинський форвард не планує продовжувати контракт з нинішнім клубом, інформує каталонський інсайдер Жерар Ромеро.

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Думку аргентинця змінила перемога на чемпіонаті світу. Більшість джерел були переконані, що Мессі повернеться в розташування ПСЖ і найближчим часом продовжить угоду. Ромеро не пояснює, що Лео планує робити далі, якщо влітку покине французький гранд вільним агентом.

Аргентинська журналістка Вероніка Брунаті підтверджує, що 35-річний Мессі не обіцяв ПСЖ обов'язково залишитися, тому клуб починає нервувати. Чемпіон світу проводить другий сезон у Франції і демонструє розкішну результативність – 13+14 у 21 матчі.

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