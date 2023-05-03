Різкі заяви ПСЖ щодо від'їзду Лео Мессі в Саудівську Аравію з комерційною метою сильно відрізняються від того, як аргентинець описує ситуацію, повідомляє AS.

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За інформацією видання, Мессі попросив дозволу на поїздку, оскільки зазвичай команда отримує відпочинок у понеділок та вівторок, якщо проводила гру в неділю. Ліонель дізнався про зміну планів – проведення тренування – вже коли прибув до Саудівської Аравії. Цікаво, що Лео вже двічі скасовував цю поїздку, але далі відтягувати було неможливо, бо в країні незабаром почнеться неймовірна спека.

Нагадаємо, через цю поїздку, яку ПСЖ називає несанкціонованою, Мессі відсторонений від команди на 2 тижні. Для Лео це другий сезон у складі ПСЖ. Наразі аргентинець може похизуватися лише одним титулом чемпіона Франції і одним Суперкубком. Форварду приписують бажання повернутися в Барселону.

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