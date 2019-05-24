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Мессі оцінив вину Вальверде у фіаско Барселони в Лізі чемпіонів та прокоментував майбутнє фахівця

21:23 470 Читать на русском
Мессі оцінив вину Вальверде у фіаско Барселони в Лізі чемпіонів та прокоментував майбутнє фахівця
Ернесто Вальверде та Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Нападник Барселони Ліонель Мессі оцінив роботу Ернесто Вальверде на тренерському містку каталонського клубу.

7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі
 
7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі

"Думаю, Вальверде виконав неймовірну роботу в Барселоні. Важко звинувачувати нашого тренера за поразку від Ліверпуля в Лізі чемпіонів. Потрібно звинувачувати гравців. Ми показали гнітючий футбол.

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Звичайно, я був би радий, якби Вальверде продовжив тренувати Барселону. У минулому сезоні ми виграли два трофеї, але зазнали поразки від Роми в ЛЧ. У цьому сезоні у нас є шанс повторити кубковий дубль, і це важливо", – наводить слова Мессі Barca Blaugranes.

Нагадаємо, Барселона проведе фінальний матч Кубка Іспанії проти Валенсії 25 травня, початок о 22:00.

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