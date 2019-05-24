Мессі оцінив вину Вальверде у фіаско Барселони в Лізі чемпіонів та прокоментував майбутнє фахівця

Нападник Барселони Ліонель Мессі оцінив роботу Ернесто Вальверде на тренерському містку каталонського клубу.

"Думаю, Вальверде виконав неймовірну роботу в Барселоні. Важко звинувачувати нашого тренера за поразку від Ліверпуля в Лізі чемпіонів. Потрібно звинувачувати гравців. Ми показали гнітючий футбол.

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Звичайно, я був би радий, якби Вальверде продовжив тренувати Барселону. У минулому сезоні ми виграли два трофеї, але зазнали поразки від Роми в ЛЧ. У цьому сезоні у нас є шанс повторити кубковий дубль, і це важливо", – наводить слова Мессі Barca Blaugranes.

Нагадаємо, Барселона проведе фінальний матч Кубка Іспанії проти Валенсії 25 травня, початок о 22:00.

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