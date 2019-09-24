Мессі оцінив перспективи Фаті в Барселоні

Форвард Барселони Ліонель Мессі поділився враженнями від гри вундеркінда "блаугранас" Ансу Фаті.

"Я помітив Фаті щойно перший раз побачив його на тренуванні.

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Йому потрібно не поспішати і розвиватися поступово, адже Ансу тільки 16 років. У нього є потенціал, щоб стати чудовим гравцем, але ми всі повинні йому допомогти", – цитує Мессі Goal.

Нагадаємо, 16-річний нападник вже провів 4 матчі в нинішньому сезоні Ла Ліги, в яких відзначився двома голами та асистом. Ансу на Камп Ноу вже нарекли "новим Мессі".

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