Мессі оцінив перспективи Фаті в Барселоні

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УЄФА назвав господарів фінальних матчів Ліги чемпіонів наступних трьох сезонів
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Мессі ризикує не виграти Золотий м'яч 2019 – дата вручення, ставки букмекерів та шанс на великий сюрпризЛіга чемпіонів — 19:30 1891
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