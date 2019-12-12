Мессі оцінив форму Реала перед Ель Класіко

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився очікуваннями від зустрічі з Реалом в рамках 10-го туру Ла Ліги.

"Я очікую побачити дуже сильний, стабільний Реал, як це було останнім часом.

Барселона – Реал: поліція не може гарантувати безпеку під час проведення Ель Класіко

Класіко – це завжди окремі матчі, особливі ігри, в яких не має значення, на якому місці перебувають клуби. Обидві команди в хорошій формі", – цитує Мессі AS.

Нагадаємо, Барселона та Реал нарешті зіграють в рамках 10-го туру Прімери, адже матч переносили через заворушення в столиці Каталонії. Після 15-ти турів "блаугранас" лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи королівський клуб за додатковими показниками.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України