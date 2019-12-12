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Мессі оцінив форму Реала перед Ель Класіко

06:00 155 Читать на русском
Мессі оцінив форму Реала перед Ель Класіко
Ліонель Мессі / Фото Marca

Нападник Барселони Ліонель Мессі поділився очікуваннями від зустрічі з Реалом в рамках 10-го туру Ла Ліги.

 

"Я очікую побачити дуже сильний, стабільний Реал, як це було останнім часом.

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Класіко – це завжди окремі матчі, особливі ігри, в яких не має значення, на якому місці перебувають клуби. Обидві команди в хорошій формі", – цитує Мессі AS.

Нагадаємо, Барселона та Реал нарешті зіграють в рамках 10-го туру Прімери, адже матч переносили через заворушення в столиці Каталонії. Після 15-ти турів "блаугранас" лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи королівський клуб за додатковими показниками.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона Барселона - Реал Мадрид Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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