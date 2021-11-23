"Манчестер Юнайтед – дуже сильна команда з чудовими гравцями. Кріштіану вже був знайомий з цим клубом, але це було на іншому етапі його кар'єри і зараз він дивовижно адаптувався. Він почав забивати з самого початку, як завжди це робить, і не відчув проблем з адаптацією.

Мессі зізнався, з ким би хотів зустрітись у фіналі ЧС-2022

У Прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед не так добре виступає, як ми всі сподівалися, але це дуже складний турнір, де все змінюється. Після грудня багато що може змінитися, може статися все, що завгодно.

Минуло багато часу, відколи ми з Роналду перестали виступати в одній лізі. Ми змагалися індивідуально та командами, ведучи боротьбу за ті самі цілі. Це був дуже гарний період для нас, а також для фанатів. Цей чудовий спогад залишиться в історії футболу", — цитує Мессі Marca.

Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду