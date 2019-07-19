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Мессі отримує кайф від футболу – 5-разовий володар "Золотого м'яча" зіграв з дітьми на пляжі

19 липня 23:31 310 Читать на русском
Мессі отримує кайф від футболу – 5-разовий володар "Золотого м'яча" зіграв з дітьми на пляжі
Мессі на відпочинку з сім'єю / Соцмережі

Аргентинський нападник отримує задоволення від гри у футбол навіть поза полем.

Наразі нападник збірної Аргентини та Барселони Ліонель Мессі разом зі своєю сім'єю відпочиває на невеличкому приватному острові в Антлантичному океані.

Мессі продовжує відпочинок на островах – аргентинець не відмовляє собі у пляшці пива

Хтось зафільмував момент, коли Лео грав у футбол з місцевими дітьми на пляжі, та опублікував відео в інтернет. На ньому Мессі у команді з наймолодшим хлопчиком грає проти трьох підлітків.

Мессі продовжує відпочинок на островах – аргентинець не відмовляє собі у пляшці пива

До слова, нещодавно Мессі у складі збірної Аргентини здобув третє місце на Копа Амеріка, перемігши Чилі у вирішальному матчі. Щоправда, гравець Барселони був вилучений на 37-ій хвилині гри.

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Теги
Відеоновини Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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