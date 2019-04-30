Мессі отримає одну з найпрестижніших нагород Каталонії – аргентинець стане в один ряд з легендарним Кройфом

Лідер Барселони Ліонель Мессі поповнить свою колекцію індивідуальних нагород.

Ліонель Мессі буде удостоєний Хрестом Святого Георгія, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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"Мессі отримав визнання за неймовірну спортивну кар'єру, завдяки якій він став найкращим футболістом усіх часів. Він приїхав з Аргентини в Каталонію в ранньому віці. У масовому спорті, такому як футбол, Мессі втілює в собі такі соціальні атрибути, як смиренність, чесність, здатність до навчання, креативність, командний дух і повагу", – йдеться в офіційній заяві клубу.

31-річний нападник стане другим футболістом в історії, який отримає нагороду після Йохана Кройфа в 2006 році.

З 1981 року Хрест Святого Георгія щорічно вручається в Каталонії людям, які своїми зусиллями і здобутками надавали допомогу іспанській спільноті.

Enhorabona, Leo! — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 30 квітня 2019 р.

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