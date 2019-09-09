Мессі отримав звання найкращого футболіста року за версією відомого ресурсу – Роналду та ван Дейк опинились позаду

Зірковий аргентинець не втомлюється колекціонувати різноманітні індивідуальні нагороди.

Ліонель Мессі отримав статуетку ESPY Award, яку вручає американський телеканал ESPN.

Барселона хоче запропонувати Мессі пожиттєвий контракт

Аргентинця визнали найкращим футболістом за підсумками 2019 року. Нападник Барселони випередив таких зірок, як Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе та Вірджил ван Дейк. Нагадаємо, раніше Мессі поступився нідерландському захисникові у боротьбі за нагороду Гравця року від УЄФА.

"Мессі був передбачуваним, допоки його не змінив Гвардіола", – Відіч пригадав фінали Ліги чемпіонів проти Барселони

Поточний сезон розпочався для 32-річного аргентинця не надто вдало – він не зіграв жодної хвилини за Барселону через травму.