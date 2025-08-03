Інтер Маямі обіграв мексиканський клуб Некакса в другому турі північноамериканського Кубка Ліг. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Ліг, другий тур

Інтер Маямі – Некакса – 2:2

Голи: Сеговія, 12, Альба, 90+2 – Бадалоні, 33, Монреаль, 81

Вилучення: Фалкон, 17 – Кальдерон, 60

Серія пенальті: 5:4

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Матч розпочався невдало для Інтера Маямі. Вже на 11-й хвилині поле покинув Ліонель Мессі, після гри головний тренер господарів розповів про проблеми аргентинця з задньою поверхнею стегна. А ще через кілька хвилин Маямі опинився в меншості, пряму червону картку отримав Максіміліано Фалькон. Попри проблемний початок, Інтер Маямі зміг забити першим, Сеговія відзначився голом одразу після травми Мессі. На 33-й хвилині Некакса зрівняла рахунок і в підсумку перший тайм завершився внічию.

Після перерви склади команд вирівнялися через дві жовті картки Кальдерона, однак це не завадило Некаксі вийти вперед на 81-й хвилині гри. Інтер Маямі врятувався від поразки наприкінці основного часу – Жорді Альба головою замкнув подачу зі штрафного. Долю матчу вирішила серія пенальті, в якій точнішими були гравці Інтера – 5:4.

Варто відзначити, що зірковий новачок Маямі Родріго де Пауль у матчі проти Некакси відзначився двома результативними передачами. В наступному матчі, який відбудеться 7 серпня клуб Мессі та компанії прийматиме вдома Пумас УНАМ.