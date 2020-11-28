Лондонський Челсі долучився до списку клубів, які намагаються здійснити трансфер Мессі, інформує Goal з посиланням на журналіста Гільєма Балаге.

Піке: Чи залишиться Мессі в Барселоні? Потрібно запитати про це в нього

Зазначимо, що контракт Мессі із Барселоною дійсний до літа 2021 року, після чого він може отримати статус вільного агента. Ліонель намагався покинути каталонський клуб влітку 2020 року, проте тодішній президент "блаугранас" Жозеп-Марія Бартомеу не відпустив опального аргентинця.

До слова, Мессі у поточному сезоні відіграв у 11 матчах у складі Барселони, записавши до свого активу 6 голів та 4 асисти.

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