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Мессі отримав пропозицію від Лос-Анджелес Гелаксі

11:52 5220 Читать на русском
Мессі отримав пропозицію від Лос-Анджелес Гелаксі
Ліонель Мессі / Goal.com

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі може змінити чемпіонат та переїхати на інший континент.

Лос-Анджелес Гелаксі проявляє інтерес до аргентинського форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі, повідомляє офіційний сайт MLS з посиланням на Radio Continental.

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Представники американського клубу вже провели попередні переговори з батьком шестиразового володаря "Золотого м’яча". Лос-Анджелес Гелаксі планує підписати аргентинця, аби підсилити позицію форварда, яка стала вакантною після відходу у Мілан шведського нападника Златана Ібрагімовича.

Нагадаємо, нещодавно каталонську Барселону сколихнув серйозний скандал: після звільнення тренера Ернесто Вальверде спортивний директор "блаугранас" Ерік Абідаль натякнув, що наставник покинув свій пост з подачі деяких гравців. Ліонель Мессі звинуватив Абідаля у брехні і зажадав конкретних імен. Конфлікт одразу ж породив чутки про відхід з команди аргентинця, за яким вишикувалась черга з топ-клубів (ПСЖ, Інтер, Ювентус, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті).

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