Мессі отримав пропозицію на 1 млрд євро від клубу Хаві, – джерело
19:13 - Читать на русском
Статус вільного агента у Ліонеля Мессі доводить клуби до божевілля.
Аль-Садд запропонував Ліонелю Мессі 3-річний контракт на космічний 1 млрд євро, повідомляє портал 101 Great Goals.
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Саме фінансові обмеження Ла Ліги завадили 34-річному аргентинцю продовжити співпрацю з Барсою, тому така фінансова мотивація може переконати форварда. Також головним тренером катарського клубу є колишній партнер Ліонеля – Хаві Ернандес.
Для порівняння, за останній рік у Барсі Мессі заробив близько 90 млн євро.
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