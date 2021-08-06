Статус вільного агента у Ліонеля Мессі доводить клуби до божевілля.

Аль-Садд запропонував Ліонелю Мессі 3-річний контракт на космічний 1 млрд євро, повідомляє портал 101 Great Goals.

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Саме фінансові обмеження Ла Ліги завадили 34-річному аргентинцю продовжити співпрацю з Барсою, тому така фінансова мотивація може переконати форварда. Також головним тренером катарського клубу є колишній партнер Ліонеля – Хаві Ернандес.

Для порівняння, за останній рік у Барсі Мессі заробив близько 90 млн євро.

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