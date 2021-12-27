Мессі отримав привілей і не зіграє в останньому матчі 2020 року
12:59 - Читать на русском
Барселоні доведеться обійтись без Ліонеля Мессі у поєдинку 16 туру Прімери проти Ейбара.
Аргентинцю дозволили відсвяткувати Різдво на батьківщині, тому він повинен відбути ізоляцію, повідомляє Marca.
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Усі гравці Барселони мали 4 дні вихідних, але сьогодні вже відновили тренування. Мессі розпочне роботу пізніше за партнерів і пропустить поєдинок проти Ейбара, який відбудеться 29 грудня та підсумує 2020 рік для "блаугранас".
Наразі Барселона розташувалась на 5-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідера (Атлетіко) на 8 очок.
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