Барселоні доведеться обійтись без Ліонеля Мессі у поєдинку 16 туру Прімери проти Ейбара.

Аргентинцю дозволили відсвяткувати Різдво на батьківщині, тому він повинен відбути ізоляцію, повідомляє Marca.

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Усі гравці Барселони мали 4 дні вихідних, але сьогодні вже відновили тренування. Мессі розпочне роботу пізніше за партнерів і пропустить поєдинок проти Ейбара, який відбудеться 29 грудня та підсумує 2020 рік для "блаугранас".

Наразі Барселона розташувалась на 5-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідера (Атлетіко) на 8 очок.

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