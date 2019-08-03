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Мессі отримав покарання за різку критику КОНМЕБОЛ – тривала дискваліфікація та штраф

09:16 708 Читать на русском
Мессі отримав покарання за різку критику КОНМЕБОЛ – тривала дискваліфікація та штраф
Ліонель Мессі / Соцмережі

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі покараний за свої слова під час останнього Копа Амеріка.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав від КОНМЕБОЛ покарання у вигляді дискваліфікації на матчі за національну команду терміном на три місяці, а також штраф розміром 50 тис доларів, повідомляє The New York Times.

Мессі дискваліфікований на 1 матч і оштрафований за епізод з Меделем

Нагадаємо, збірна Аргентини здобула лише бронзові медалі Копа Амеріка-2019, поступившись в півфіналі Бразилії (0:2). Ліонель не вийшов на церемонію нагородження, а згодом заявив про корупцію в КОНМЕБОЛ і упередженість суддів.

Варто відзначити, що пізніше Мессі попросив вибачення за свої слова.

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