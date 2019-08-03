Мессі отримав покарання за різку критику КОНМЕБОЛ – тривала дискваліфікація та штраф

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі покараний за свої слова під час останнього Копа Амеріка.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав від КОНМЕБОЛ покарання у вигляді дискваліфікації на матчі за національну команду терміном на три місяці, а також штраф розміром 50 тис доларів, повідомляє The New York Times.

Мессі дискваліфікований на 1 матч і оштрафований за епізод з Меделем

Нагадаємо, збірна Аргентини здобула лише бронзові медалі Копа Амеріка-2019, поступившись в півфіналі Бразилії (0:2). Ліонель не вийшов на церемонію нагородження, а згодом заявив про корупцію в КОНМЕБОЛ і упередженість суддів.

Варто відзначити, що пізніше Мессі попросив вибачення за свої слова.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019