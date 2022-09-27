Всі звикли, що Лео часто називають "Блохою" (La Pulga), але на цьому тваринні фантазії не завершились.

Мессі у збірній має дивні стосунки з хавбеком Атлетіко – той спочатку "наїхав" на Лео, а потім відбивав від суперників

Після перемоги над Гондурасом (3:0) Мессі залишив радісну публікацію в Instagram. У коментарі залетіли інші гравці збірної Аргентини і чомусь почали масово згадувати ласку (Сomadreja). "Ласка просто навіжена (Папу Гомес), "Ось як кусає ласка (Родріго де Пауль)".

"Ласка" – це нове прізвисько Мессі, яке йому вигадали партнери по збірній, інформує Marca. Ніхто достеменно не знає його першопричину, але Лео нібито почали так називати через незвичайний розмір якоїсь частини тіла.

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