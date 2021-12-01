Перемога Ліонеля Мессі у голосуванні за "Золотий м'яч" неабияк потішила його комерційних партнерів.

Компанія Adidas вирішила ефектно вшанувати свого найзірковішого клієнта.

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Перед Ейфелеєвою вежею вишикувались статуї 7 "золотих" цапів, які символізують 7 "Золотих м'ячів" Мессі. Ця тварина вже давно "супроводжує" 34-річного аргентинця. Англійською цап перекладається як "goat", що дуже органічно вплітається в абревіатуру Greatest of All Time (найвеличніший усіх часів).

Нагадаємо, це перший "Золотий м'яч" Мессі у складі ПСЖ, всі решта були здобуті у футболці Барселони.

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